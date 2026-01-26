16 oaths of office as THA secretaries, assistant secretaries
TWELVE Assembly Members have been administered their oaths of office as secretaries of the Tobago House of Assembly (THA).
The oaths were administered by President Christine Kangaloo during a ceremony held at the Magdalena Grand Beach and Golf Hotel on January 26.
Chief Secretary Farley Chavez Augustine and Deputy Chief Secretary Dr Faith Brebnor attended the ceremony.
The 12 secretaries and four assistant secretaries are:
1. Assembly Member Nathisha Charles-Pantin – Secretary
2. Assembly Member Wane Maconie Clarke – Secretary
3. Assembly Member Keigon Kayleb Denoon – Secretary
4. Assembly Member Zorisha Amena Hackett – Secretary
5. Assembly Member Darren Hestor Henry – Secretary
6. Assembly Member Trevor Williamson James – Secretary
7. Assembly Member Ricky Michael Joefield – Secretary
8. Councillor Adanna Joseph-Wallace – Secretary
9. Assembly Member Orlando Kerr – Secretary
10. Assembly Member Megan Cecily Morrison – Secretary
11. Assembly Member Ian Pollard – Secretary
12. Councillor Petal-Ann Roberts – Secretary
13. Assembly Member Kern Alexis – Assistant Secretary
14. Councillor Ackel Franklyn – Assistant Secretary
15. Assembly Member Niketa Percy – Assistant Secretary
16. Assembly Member Nigel Dave Taitt – Assistant Secretary
Comments
"16 oaths of office as THA secretaries, assistant secretaries"