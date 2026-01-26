N Touch
16 oaths of office as THA secretaries, assistant secretaries

Tobago House of Assembly (THA) Chief Secretary Farley Augustine, fifth left, and Deputy Chief Secretary Dr Faith Brebnor, fourth left, with the newly-sworn in secretaries and assistant secretaries on January 26. - Photo courtesy THA
TWELVE Assembly Members have been administered their oaths of office as secretaries of the Tobago House of Assembly (THA).

The oaths were administered by President Christine Kangaloo during a ceremony held at the Magdalena Grand Beach and Golf Hotel on January 26.

Chief Secretary Farley Chavez Augustine and Deputy Chief Secretary Dr Faith Brebnor attended the ceremony.

The 12 secretaries and four assistant secretaries are:

1. Assembly Member Nathisha Charles-Pantin – Secretary

2. Assembly Member Wane Maconie Clarke – Secretary

3. Assembly Member Keigon Kayleb Denoon – Secretary

4. Assembly Member Zorisha Amena Hackett – Secretary

5. Assembly Member Darren Hestor Henry – Secretary

6. Assembly Member Trevor Williamson James – Secretary

7. Assembly Member Ricky Michael Joefield – Secretary

8. Councillor Adanna Joseph-Wallace – Secretary

9. Assembly Member Orlando Kerr – Secretary

10. Assembly Member Megan Cecily Morrison – Secretary

11. Assembly Member Ian Pollard – Secretary

12. Councillor Petal-Ann Roberts – Secretary

13. Assembly Member Kern Alexis – Assistant Secretary

14. Councillor Ackel Franklyn – Assistant Secretary

15. Assembly Member Niketa Percy – Assistant Secretary

16. Assembly Member Nigel Dave Taitt – Assistant Secretary

