Heart & Sole: Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event
An Hour Ago
Participants take off during the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
Heart & Sole, Guardian Group's SHINE 5k and 10k charity event, took place at the Queen's Park Oval, Port of Spain on November 29. Newsday photographer Ayanna Kinsale captured these images from the race.
Runners fill the streets at the Guardian Group SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
An excited trio of participants at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
A participant at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale - Ayanna Kinsale
A group of runners and their young companions take off at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
This participant was all smiles at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
This little one came along for the ride during the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
A group of participants at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
Runners at the Guardian Group's SHINE 5K and 10K charity event called Heart and Sole, at the Queen’s Park Oval, St Clair, on November 29. - Photo by Ayanna Kinsale
