Athletes impress at TT Masters Meet

DAVID SCARLETT

THE Trinidad and Tobago Masters Track and Field Championship returned after two years, due to the covid19 pandemic restrictions, on Friday, as many of the nation’s senior athletes competed for honours.

Full results are as follows (age categories in brackets) –

Men’s 100m (Ages 30-39): 1.Chevon Simpson (35-39) 11.06; 2.Rondell Paul (30-34) 11.22; 3.Jeremy Blackman (35-39) 11.98.

Men’s 100m (Ages 50-59): 1.Ian Andrews (50-54) 12.46; 2.Rumaldo Noreigh (60-64) 13.08; 3.Clinton Lewis (55-59) 15.33; 4.Sherwin Marshall (55-59) 16.05; 5.Lester Herbert (55-59) 27.49.

Women’s 100m Final (Open): 1.Michelle Sturge (55-59) 13.59; 2.Krista Francis-Raymah (55-59) 15.09; 3.Nicole Alleyne-Noreigh (45-49) 15.89; 4.Irma Thomas (70-74) 33.48.

Men’s 60m (Ages 30-54): 1.Chevon Simpson (35-39) 7.22; 2.Rondell Paul (30-34) 7.25; 3.Andre Montique (50-54) 7.76; 4.Jeremy Blackman (35-39) 7.77; 5.Ian Andrews (50-54) 7.91; 6.Daniel Dookie (50-54) 8.20; 7.Joshton Thomas (45-49) 8.48.

Men’s 60m (Ages 55-74): 1.Sherwin Marshall (55-59) 8.25; 2.Rumaldo Noreigh (60-64) 8.34; 3.Clinton Lewis (55-59) 8.38; 4.Raymond Smith (60-64) 8.76; 5.Emile Burkett (60-64) 9.20; 6.Terrence Skinner (70-74) 9.81.

Women’s 60m (Open): 1.Michelle Sturge (55-59) 8.83; 2.Nicole Alleyne-Noreigh (45-49) 9.92; 3.Irma Thomas (70-74) 12.45; 4.Susanna Joefield (65-69) 25.33.

Men’s 200m (Ages 35-49): 1.Sheldon Mason (35-39) 32.83; 2.Garvin Farmer (45-49) 24.20; 3.Jeremy Blackman (35-39) 25.09; 4.Jonston Thomas (35-39) 29.77.

Men’s 200m (Ages 50-59): 1.Ian Andrews (50-54) 28.13; 2.Clinton Lewis (50-54) 28.27; 3.Lester Herbert (55-59) 28.38; 4.Patrick Scott (50-54) 29.45.

Men’s 200m (Ages 60-84): 1.Rumaldo Noreigh (60-64) 29.49; 2.Emile Burkett (60-64) 31.84; 3.Patrick Chong-Ling (60-64) 33.65; 4.Oswald Rodgers (80-84) 40.02.

Women’s 200m (Open): 1.Ramona Modeste (35-39) 27.49; 2.Michelle Sturge (55-59) 28.39; 3.Krista Francis-Raymah (55-59) 33.24; 4.Nicole Alleyne-Noreigh (45-49) 35.07; 5.Irma Thomas (70-74) 1:13.87.

Men’s 400m (Ages 35-74): 1.Sheldon Mason (35-39) – 52.13; 2.Garvin Farmer (45-49) 55.20; 3.Sterling Manchack (65-69) 1:03.39; 4.Demetri Stroude (70-74) 1:04.04; 5.Ruben Moses (60-64) 1:04.11; 6.Errol Thomas (70-74) 1:05.61.

Men’s 400m (Ages 60-74): 1.Patrick Chong-Ling (60-64) 1:19.53; 2.Demetri Stroude (70-74) 1:28.13; 3.Ruben Moses (60-64) 1:35.36.

Men’s 800m (Open): 1.Paul Balfour (35-39) 2:20.37; 2.Goswil George (40-44) 2:20.43; 3.Corey Samaroo (35-39) 2:23.90; 4.Terry Williams (50-54) 2:23.94 5.Andie Montique (50-54) 2:51.69; 6.Jefferson Van Sertima (40-44) 3:38.66; 7.Ruben Moses (60-64) 3:46.62; 8.Jan Westmans (70-74) 3:59.59.

Men’s 1500m (Open): 1.Goswil George (40-44) 5:00.58; 2.Paul Balfour (35-39) 5:02.64; 3.Corey Joseph (35-39) 5:07.47; 4.Andie Montique (50-54) 6:00.35; 5.Terry Williams (50-54) 6:14.65; 6.Thomas Sealey (65-69) 6:14.81; 7.Jefferson Van Sertima (40-44) 6:56.81.

Women’s 1500m (Open): 1.Hazel Tywang-Mah (60-64) 7:44.21; 2. Susana Joefield (65-69) 8:31.62.

Men’s Shot Put: 1.Kenrick Russell (75-79) 9.15m; 2.Kwame Lawrence (50-54) 8.50m; 3.Terrence Skinner (70-74) 8.27m; 4.Patrick Scott (50-54) 7.67m.

Women’s Shot Put: 1.Gwendolyn Smith (55-59) 13.13m; 2.Cheryl Reyes (65-69) 7.85m; 3.Susan Garcia (55-59) 7.39m; 4.Joyce Thomas (70-74) 6.30m; 5.Lucretia Burns (65-69) 5.66m; 6.Deiann Thomas-Robinson (60-64) 5.25m; 7.Irma Riley (80-84) 3.36m.

Men’s Weight Throw 20 lbs: 1.Patrick Scott (50-54) 9.95m; 2.Kenrick Russell (75-79) 8.42m; 3.Kwame Lawrence (50-54) 7.97m.

Women’s Weight Throw 12 lbs: 1.Cheryl Reyes (65-69) 9.67m; 2.Joyce Thomas (70-74) 5.57m; 3.Irma Riley (80-84) 3.32m.

Men’s Hammer Throw: 1.Kenrick Russell (75-79) 32.12m.

Women’s Hammer Throw: 1.Gwendolyn Smith (55-59) 29.68m; 2.Cheryl Reyes (65-69) 24.12m; 3.Deiann Thomas-Robinson (60-64) 16.62m; 4.Irma Riley (80-84) 4.67m.

Men’s Discus Throw: 1.Terrence Skinner (70-74) 21.94m; 2.Rumaldo Noreigh (60-64) 19.30m; 3.Kenrick Russell (75-79) 18.80m.

Women’s Discus Throw: 1.Gwendolyn Smith (55-59) 24.53m; 2.Susan Garcia (55-59) 21.50m; 3.Joyce Thomas (75-79) 18.10m; 4.Lucretia Burns (65-69) 9.76m; 5.Irma Riley (80-84) 8.90m.

Men’s Javelin Throw: 1.Sherwin Marshall (55-59) 39.20m; 2.Rumaldo Noreigh (60-64) 29.80m; 3.Kenrick Russell (75-79) 26.10m.

Women’s Javelin Throw: 1.Gwendolyn Smith (55-59) 38.25m; 2.Susan Garcia (55-59) 21.10m; 3.Nicole Alleyne-Noreigh (45-49) 17.28m; 4.Joyce Thomas (75-79) 9.36m; 5.Irma Riley (80-84) 8.05m.

Men’s Long Jump: 1.Sherwin Marshall (55-59) 4.54m; 2.Terrence Skinner (70-74) 3.40m; 3.Oswald Rogers (80-84) 3.35m.

Women’s Long Jump: 1.Joyce Thomas (75-79) 1.45m.