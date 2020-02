'No dinero, sin voto'

PUNTUACIONES del Centro Sindical Nacional de TT (Natuc), la Asociación de Servicios Públicos (PSA) y miembros del Sindicato de Trabajadores del Transporte e Industriales (TIWU) marcharon a través de Puerto España el lunes para protestar por los salarios congelados.

Natuc y el presidente de PSA, Watson Duke, junto con el secretario general de Natuc, Michael Annisette, encabezaron una procesión de manifestantes vestidos de verde, que gritaban: "Queremos dinero, ahora...Todo dinero, ahora" y: "No dinero, sin voto."

Entre los manifestantes se encontraban varios conductores de la Corporación de Servicios de Transporte Público (PTSC) que se manifestaban por mejores salarios. En anticipación de su acción, el PTSC emitió un comunicado de prensa el lunes advirtiendo sobre retrasos en las llegadas y salidas.

Annisette se dirigió a los manifestantes y les pidió que regresaran el jueves para marchar a la Compañía de Administración de Vehículos de TT (Vmcott), donde el presidente de TIWU de la sucursal de San Fernando de PTSC, Ryan Ramnath, se enfrentará a un tribunal de PTSC por plantear públicamente una serie de problemas que enfrentan los trabajadores.

Annisette dijo: "Eso es inaudito. Eso es algo que ha sido condenado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Existe un principio fundamental de que cuando un representante habla en nombre de los trabajadores, es igual a cualquier gerencia y por lo tanto a cualquier disciplina. El hecho de que la administración o el gobierno cometan una violación clara de los convenios de la OIT en lo que respecta a la independencia del movimiento sindical.

"Nunca debemos permitir que ningún gobierno o empleador obstaculice los derechos de un trabajador (o) representante para expresar una opinión."

Annisette le dio a Newsday una copia de una carta que firmó y entregó al Ministro de Finanzas, Colm Imbert, el mes pasado. Decía: "Estamos profundamente preocupados por el efecto que esta demora desmesurada en la solución de estas negociaciones está teniendo en el sustento y el bienestar general de nuestros miembros. Es una situación angustiante de hecho que hemos entrado en una nueva década y se nos pregunta a los trabajadores para sobrevivir en los sueldos y salarios de 2012/2013 con algunos trabajadores que no han tenido ningún aumento en sus sueldos / salarios desde 2007...

"La realidad es que en casi todas las áreas, y particularmente con respecto al suministro de bienes y servicios, se han producido aumentos significativos, que se suman a los hombros ya sobrecargados de los trabajadores."

Las cartas dijeron que Natuc había intentado durante años involucrar al gobierno en discusiones significativas para resolver la situación, pero la mayoría de sus cartas a Imbert ni siquiera habían sido reconocidas. También dijo que todos los esfuerzos de Natuc en el NTAC (Consejo Consultivo Tripartito Nacional) para plantear y abordar la falta de conclusión de todas las negociaciones pendientes con los organismos gubernamentales "se han encontrado con un silencio ensordecedor e indiferencia."

Hizo referencia particular a los trabajadores de la Autoridad Portuaria de TT, un acuerdo que se había alcanzado para un aumento del 12 por ciento del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2017.

Afirmó que cuando se hicieron consultas al Director de Personal sobre la no implementación de los nuevos salarios, la respuesta es "siempre la misma," que "no se ha dado ninguna directiva para procesar los nuevos aumentos."

Annisette pidió a Imbert que intervenga y liquide los sueldos y salarios pendientes. También pidió reunirse con el ministro el 16 de enero, pero dijo que solo en ese día recibió una llamada telefónica del ministerio para decir que Imbert no pudo reunirse en ese momento.

The English version of this article is published on page

10

of

yesterday

Newsday

.

Traducido por GREVIC ALVARADO

FOTOLEYENDA:

Miembros de la Asociación de Servicios Públicos y del Centro Sindical Nacional posan con un póster compuesto por recortes de noticias que involucran a la Corporación de Servicios de Transporte Público durante una manifestación en Puerto España el lunes. - Andrew Gioannetti

FOTOLEYENDA:

Miembros de la Asociación de Servicios Públicos y del Centro Sindical Nacional posan con un póster compuesto por recortes de noticias que involucran a la Corporación de Servicios de Transporte Público durante una manifestación en Puerto España el lunes. - Andrew Gioannetti