Dragón enjaulado

El acuerdo con Dragon, un intercambio de gas natural de US $ 1,000 millones entre TT y Venezuela, está en suspenso.

La razón, dijo el Primer Ministro en su discurso de apertura en la Conferencia de Energía 2020 en el Hyatt Regency, Puerto España, es por las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país sudamericano.

TT y Venezuela firmaron un acuerdo de gobierno a gobierno, con mucha fanfarria, en agosto de 2018, así como un acuerdo de hoja de términos entre los socios comerciales, el gigante de la energía Shell, la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y la Compañía Nacional de Gas de TT (NGC) .

Desde entonces, los detalles del acuerdo comercial se estaban elaborando, con la esperanza de obtener el primer gas tan pronto como el próximo año.

El Dr. Rowley expresó su pesar de que el acuerdo se suspendió, pero agregó: "En cualquier momento estamos listos para seguir adelante con el proyecto sobre el levantamiento de tales restricciones".

El acuerdo habría visto gas del Campo de Dragones de Venezuela, en unos 150 millones de pies cúbicos estándar por día, importado a través de una tubería de mil millones de dólares a la Plataforma de Gas Hibiscus en la costa noroeste de TT. La plataforma es propiedad conjunta del gobierno de TT, la National Gas Company (NGC) y Shell.

El acuerdo habría resultado en un aumento en el suministro de gas de TT, ya que el gobierno tenía como objetivo expandir la producción nacional de gas en 4.14 Bcf / d (mil millones de pies cúbicos por día) para el próximo año. También se habría utilizado para desarrollar más productos petroquímicos, que incluyen todo, desde plásticos y caucho hasta detergentes y pesticidas.

El acceso al gas Dragon Field no es lo único que se ve obstaculizado por las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. También se impidieron las conversaciones entre TT y Venezuela para desarrollar conjuntamente el campo de gas Loran-Manatí, que se encuentra en la frontera marítima TT / Venezuela.

Rowley dijo que tuvo un gran costo para el gigante de petróleo y gas Shell, que tiene una participación del 60 por ciento en el campo.

Debido a las sanciones, que prohíben a las empresas con sede en Estados Unidos hacer negocios con Venezuela, tanto TT como Venezuela se vieron obligados a finalizar las conversaciones para desarrollar conjuntamente el campo. Shell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cada gobierno acordó desarrollar el campo en la frontera Loran-Manatí de forma independiente. Shell es el operador de todo el campo, que tiene aproximadamente 10 billones de pies cúbicos de gas, de los cuales el 25 por ciento está dentro de aguas TT (manatí).

Rowley llamó a la iniciativa Manatee "el desarrollo más significativo en el sector energético en los últimos tiempos". Dijo que el cambio de política liberaría la inversión y el desarrollo del campo y proporcionaría un fácil acceso al mercado del gas.

“Esto tiene implicaciones para el desarrollo de otros campos transfronterizos, como Manakin-Cocuina y Kapok-Dorado, que colectivamente tienen un estimado de 850 mil millones de pies cúbicos de gas natural dentro del área marítima de TT. El logro de este acuerdo es un reflejo de iniciativas positivas emprendidas por el gobierno para cumplir con los requisitos de gas doméstico para energía competitiva, y nuestra retención de un lugar en el negocio petroquímico y de GNL por un tiempo considerable por venir".

Rowley dijo que Shell está conversando con el Gobierno y está trabajando en varios escenarios de desarrollo para determinar la mejor opción.

Hablando regionalmente, Rowley dijo que los recientes éxitos en los descubrimientos estaban contribuyendo a cambiar la percepción de que el Caribe es una región deficiente en energía debido a la falta de recursos de hidrocarburos.

Dijo que el Caribe una vez dependía de las importaciones de petróleo y gas, ya que antes de 2015, solo TT, Barbados y Cuba tenían reservas de petróleo y gas.

Si bien la región aún lucha con la energía, algunos países pagan US $ 0,20 y US $ 0,37 por kilovatio por hora (TT tiene algunas de las tarifas más bajas de la región, a US $ 0,06), Rowley dijo que los países del Caribe han comenzado a adoptar la idea de las energías renovables. La región, dijo, tiene un potencial sin explotar para la energía renovable, que si se aprovechara, desplazaría aproximadamente 2.7 millones de barriles de petróleo por año y ahorraría a los países del Caribe US $ 5.0 mil millones en importaciones de combustible anualmente.

Rowley también señaló el potencial para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, ya que solo se ha explorado el 31 por ciento de las áreas de aguas profundas. Anunció una próxima ronda de ofertas en aguas profundas para 2020/2021.

"El Ministerio de Energía ha estado adquiriendo datos sísmicos extensos sobre el área de aguas profundas para facilitar una evaluación significativa de los bloques de aguas profundas".

Rowley también extendió una mano a los países del Caribe que desean capitalizar el nuevo interés en las perspectivas de gas y petróleo del Caribe después de los éxitos en la exploración de petróleo y gas en Guyana. Gracias a los nuevos descubrimientos, dijo, Guyana incluso está siendo aclamada como la próxima provincia importante de petróleo y gas.

El Primer Ministro también se jactó de la capacidad de TT para administrar la producción de petróleo, señalando que el productor estatal de petróleo Heritage Petroleum Ltd ganó $ 884 millones en ganancias después de impuestos (declaraciones no auditadas) y Paria Fuel Trading Co Ltd ganó $ 172 millones durante el mismo período.

Traducido por GREVIC ALVARADO

El primer ministro, el Dr. Keith Rowley, el ministro de Energía Franklin Khan y la parlamentaria de La Brea, Nicole Nicole Olivierre, observaron el equipo de seguridad de Caribbean Safety Products en la TT Energy Conference 2020 en Hyatt Regency, Puerto España, el lunes. - ANGELO_MARCELLE