Venezolanos en Puzzle Island necesitan ayuda

Marciela Navarro holds her one-year-old Samuel Velásquez alongside her son Christhofer Pineda, six, in an apartment where she gave shelter to two families during flooding at Puzzle Island, Penal. Photos by Vashti Singh - Vashti Singh

Habiendo huido de su país de origen debido a la crisis socioeconómica, unos 20 inmigrantes venezolanos, incluidos dos bebés, buscaron refugio por un vecino en Penal después de que las aguas de las lluvias inundaron sus apartamentos.

Los recién nacidos no relacionados, ambos de un mes de edad, pasaron la noche del viernes en el piso de la cocina del departamento de arriba de otra familia venezolana.

La recién nacida Ronialys Rodriguez durmió pacíficamente en los brazos de su padre José Rodríguez, de 34 años, en Puzzle Island mientras reflexionaba sobre el futuro de su familia. Su esposa Roxsys Rincones, de 37 años, dijo que aunque ella experimentó los efectos de un país en una agitación política, nunca experimentaron un desastre tan natural.

Hablando en español, Rincones dijo: “Mientras el agua subía, las cucarachas salían corriendo de todas las direcciones de la casa. Todo, desde nuestra ropa hasta los colchones, hasta la comida, está mojado. Los baños se inundaron, por lo que las heces están por todas partes en el agua ”.

Al tocar la cara del bebé, repitió la palabra "plagas", que significa insectos que le mordieron la cara.

Su otro hijo, Roinel Rodríguez, de 10 años, estaba cerca. Rincones dijo que desde el miércoles la inundación los dejó varados en el área. Temiendo por su seguridad mientras el agua subía hasta la cintura, la familia se acercó al vecino.

Al borde de las lágrimas, dijo: “Necesitamos alimentos, artículos para bebés, ropa, cualquier cosa. Tenemos hambre. No tenemos otro lugar a donde ir."

Rafael Valderey, de 57 años, y su esposa Damaris Vargas, de 45 años, se llevaron a su nieta de un mes, Nahomi Valderey, y durmieron junto al mismo vecino. También dormían en el piso de la cocina.

Vargas dijo que la familia colocó su refrigerador en la llanta de un camión y el agua de la inundación se elevó por encima.

La prueba fue demasiado para ella para recordar. Ella dijo: "Gracias a Dios recibimos ayuda de la Iglesia Católica".

La vecina es Marciela Navarro, de 30 años, una madre que cuida a sus dos hijos enfermos.

La inundación no la afectó directamente, pero está pidiendo ayuda para comprar medicamentos.

Sosteniendo a su hijo de un año, Samuel Velesquez, la madre preocupada dijo que tenía gripe.

“Mi otro hijo, Christhofer, tiene seis años y tiene asma. No tengo medicamentos ni dinero. No se que hacer. La renta se debe y mi esposo no está recibiendo trabajo regular. Por favor ayuda."

Madre de dos hijos, Génesis Romero, de 31 años, lloró mientras limpiaba su departamento. Ella vive con su esposo Ali Marcano, de 23 años, y su hijo de un año, Aliangel Marcano, en Penal. Su madre cuida a su otro hijo, de nueve años, en Venezuela.

Romero dijo: “Envío comida y están ansiosos por recibirla. Están esperando algo, y no puedo enviar nada. Pagamos una factura mensual de electricidad de $ 200 más el alquiler. No tenemos dinero y lo perdimos todo ".

Romero está desempleado pero trabajó como empleado administrativo en Venezuela.

Desde el miércoles, cuando comenzaron las fuertes lluvias, el Ministerio de Migrantes y Refugiados (PMMR) de la Parroquia RC de St. Dominic en Penal ha estado distribuyendo artículos de ayuda a los migrantes afectados.

Cristina John, miembro de PMMR, dijo que se volvió crítico el jueves cuando ella y otros miembros usaron un bote para dejar comida y agua.

John dijo: “No pudimos alcanzarlos directamente ya que el agua estaba demasiado alta. Fue una situación crítica. A las 7 pm, estaba distribuyendo comida. La Corporación Regional Penal / Debe (PDRC) nos prestó el bote y les agradecimos por eso. También agradecemos a todos los feligreses que ayudan ”.

El párroco P. Robert Christo y el diácono Daniel George coordinaron el viaje. El ministerio, dijo John, busca aliviar los problemas que enfrentan los migrantes venezolanos en TT.

El agua retrocedió unos centímetros y el sábado regresó para ver a los migrantes.

Sunday Newsday supo que debido a la cantidad de personas afectadas, muchas no recibieron alimentos de la corporación.

En Suchit Trace en Penal, el local Saara Baboolal, de 33 años, dijo que las inundaciones destruyeron su hogar.

Ella vive con su marido de hecho, Kevin Roopchan, un trabajador, y sus dos hijos.

“Perdimos todo. En los camiones que pasaban, las aguas de la inundación se estrellaron contra la casa (de madera). Lo que no se alejó flotando, fueron aplastados. Pasamos el viernes por la noche con una hermana, pero ella no tiene mucho para ella. No tengo a donde ir."

A poca distancia, el pensionista Dhanraj Rampersad, de 82 años, dijo que pasó dos noches en un automóvil con su hija y su esposo mientras el agua inundaba su hogar.

Rampersad dijo: “Experimentamos inundaciones en el pasado pero nada como esto. Estoy cansado de sacar agua de mi habitación. Nadie nos ayuda ".

El presidente de PDRC, el Dr. Allen Sammy, dijo al Sunday Newsday que hasta las 5.40 pm del sábado, la corporación no había recibido ninguna ayuda de la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres (ODPM).

Sammy dijo: “No hemos recibido un colchón, ni una cesta de comida ni una botella de agua del ODPM. "

Dijo que la corporación ha estado distribuyendo alimentos a todas las víctimas de las inundaciones.

“Mi gente fue a Puzzle Island hasta hace una hora. Estamos ayudando a todos ".

El sábado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de un comunicado de prensa negó las acusaciones de Sammy de que el ODPM no ha estado ayudando a los residentes y dijo que la agencia ha distribuido alimentos y suministros de socorro.

Dijo que el Ministerio de Desarrollo Rural y Gobierno Local contactó el jueves con el ODPM para obtener asistencia en la coordinación de la evacuación en el área.

El ODPM, en su papel de agencia nacional de coordinación de desastres, se contactó de inmediato con la Fuerza de Defensa TT, que envió equipos rápidamente a la corporación.

"Estos equipos se unieron a la Unidad de Manejo de Desastres (DMU) de la corporación, el Servicio de Bomberos y el Servicio de Policía y juntos, evacuaron incansablemente a las familias de las casas con agua a un terreno más seguro", dijo el comunicado.

Agregó que el personal de la Fuerza de Defensa también se desplegó en las áreas de la Corporación Regional Mayaro / Rio Claro para realizar operaciones similares.

Personas de varias partes del sur de Trinidad pasaron el sábado limpiando después de la inundación.

Debido a la erosión, el puente de bailey entre la Escala No 2 y Carat Hill en Barrackpore se cerró temporalmente a todo el tráfico de vehículos hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Gobierno Local aconsejó a los ciudadanos que utilicen rutas alternativas.

Se espera que los trabajos de reparación comiencen a partir del lunes por funcionarios del Ministerio de Obras y Transporte con la asistencia del PDRC y la Corporación Regional de Princes Town.

El Ministerio de Desarrollo Social y Servicios para la Familia (MSDFS) también informó que el Ministerio del Gobierno Local y el ODPM son dos de los primeros respondedores clave en cualquier desastre natural.

Los artículos de socorro, como bolsas, lonas y colchones, generalmente se distribuyen a través del ODPM y las DMU en las corporaciones municipales, según las evaluaciones de necesidades inmediatas realizadas, dijo el ministerio.

Su función, luego de la aprobación de los primeros en responder, es brindar apoyo financiero a las víctimas de desastres a través de subvenciones, alimentos y apoyo psicosocial, incluidos los servicios de asesoramiento según sea necesario.

Para obtener más información sobre la financiación de ayuda en casos de desastre y el apoyo alimentario, las personas pueden llamar a la línea directa gratuita del ministerio al 800 - 1MSD.

Las personas que necesitan apoyo psicosocial, incluidos los servicios de asesoramiento, pueden comunicarse con la División Nacional de Servicios Familiares al 623-2608 ext 6701-6707.