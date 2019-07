Mexican duo triumph in JITIC singles finals

MEXICANS Diego Schtulmann and Karen Verduzco won the respective boys and girls main draw singles finals, as the JITIC Under-14 2019 Caribbean tennis tournament continued at the National Racquet Centre, Tacarigua yesterday.

Schultmann got the better of Marcos Castellanos of Guatemala 6-4, 6-2 in the boys main draw decider. In the girls equivalent, Verduzco eliminated Costa Rica’s Nicole Alfaro 6-3, 7-5.

The boys and girls second draw singles finals were also contested yesterday.

Mackai Whitter of Bermuda defeated TT’s Jamal Alexis 6-3, 7-5 in the boys second draw singles title match.

Malena Del Olmo of the United States Virgin Islands overcame a gritty effort from Alyssa James of Jamaica to prevail 7-5, 5-7, 10-8 in the girls second draw singles final.

The tournament is set to conclude today.

Other Results –

Girls Main Draw Doubles Final: Nicole Alfaro (Costa Rica)/Karen Verduzco (Mexico) bt Rosario Elmudesi (Dominican Republic)/Rocio Espinal (Dominican Republic) 6-1, 6-4.

Girls Second Draw Doubles Final: Alexa Lerebours (Dominican Republic)/Sara Loaiza (Curacao) bt Jordane Dookie (TT)/Charlotte Ready (TT) 6-4, 6-1.

Girls Main Draw Doubles Consolation Semi-Finals: Alyssa James (Jamaica)/Eva Pinchas (Jamaica) bt Ana Lopez (Puerto Rico)/Cristina Rivera (Puerto Rico) 7-6(3), 6-3; Abby Candelier (Dominican Republic)/Sibley Charles (Antigua) bt Brasha Dyer (Antigua)/Cameron Wong (TT) 6-2, 6-2.

Boys Main Draw Doubles Final: Rafael Botran (Guatemala)/Cesar Cruz (El Salvador) bt Marcos Castellanos (Guatemala)/Gabriel Porras (Guatemala) 6-3, 6-3.

Boys Second Draw Doubles Final: Jamal Alexis (TT)/Mackai Whitter (Bermuda) bt Sebastien Byng (TT)/Zachery Byng (TT) 6-4, 6-1.

Boys Main Draw Doubles Consolation Final: Antonio Del Toro (Puerto Rico)/Diego Sosa (Honduras) bt Enmanuel Munoz (Dominica)/Mario Richmagui (Honduras) by walkover.

Boys Second Draw Doubles Consolation Final: Nathanael Gilkes (Barbados)/Adam King (Barbados) bt Dentry Mortimer (Bahamas)/Beckham Sylvester (TT).