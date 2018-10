Tornadoes blow away Curucaye FC

TORNADOES A blew away Curucaye FC by a 2-0 margin in the Tyro Sports Club Open Division seven-a-side football competition, at the Bourg Mulatresse Recreation Ground, San Juan.

Benjamin Magloure and Joel Charles found the back of the net for Tornadoes A, in the September 24 encounter.

Two days earlier, Just For Kicks registered a 3-0 win, via default, over Limited Edition.

Other Results –

Open Division –

September 4 – ORGANS (3) – Keron Cummings 2, Jevon Hill vs HUVAN FC (0); YOUNG LIONS REUNITED (1) – Jaheim Lewis vs MIGHT TOWER (1) – Xavier O’Neil. UNRULY vs TORNADOES B – Unruly won by default.

September 5 – DESTROYERS (2) – Tigana O’Brien, Lukman Brooks vs JUST FOR KICKS (0).

September 6 – TORNADOES A (4) – Benjamin Magloure 2, Jason Monroe, Runako Austin vs YOUNG LIONS REVISITED (0); ARTHUR LOVE (4) – Shane Hospedales 2, Jameke Danzell, Kareem Girod vs WE SIDE (2) – Shakeem Hospedales, Jeremiah Kennedy.

September 7 – JENIS I (1) – Israel Grimes vs TORNADOES B (0); SWEATERS (2) – Kerron Mitchell, Dillon Britto, Brent Sampson vs FUTURE (0); ORGANS (2) – Rennie Britto, Duran Felician vs MEAN MACHINE (1) – Kareem John.

September 8 – LIMITED EDITION (4) – Renaldo Padarath 2, Alex Padilla, Kevin Hill vs UNRULY (0).

September 10 – CURUCAYE FC (1) – Stephon Carryl vs ARTHUR LOVE (1) – Kellon Marcano; MASSIVE AND CREW (5) – Junior Castillo 2, Franklyn Nero, Kester Mejias, Daniel Best vs JUST FOR KICKS (1) – Joshua Munroe; JENIS I (2) – Jermelle Britto, Jesse La Croix vs LIMITED EDITION (1) – Kevon Barmally.

September 12 – MIGHT TOWER (1) – Tyrell Boyce vs HUVAN FC (0); SWEATERS (1) – Brent Sampson vs DESTROYERS (0).

September 13 – MASSIVE AND CREW (2) – Junior Castillo, Rendell Berrot vs FUTURE (0); LIMITED EDITION vs TORNADOES B, Limited Edition won by default.

September 18 – HUVAN FC (1) – Ronnell De Silva vs WE SIDE (0); MIGHT TOWER (0) vs TORNADOES A (0); MEAN MACHINE vs ARTHUR LOVE, Mean Machine won by default.

September 19 – UNRULY (0) vs JENIS I (0); ORGANS (5) – Rennie Britto 3, Noah Williams, Kevin Jones vs YOUNG LIONS REUNITED (0).

September 20 – MASSIVE AND CREW (3) – Junior Castillo, Yannick Noreiga, own goal vs DESTROYERS (2) – Tiganna O’Brien 2; FUTURE (6) – Renaldo Jaggassar 2, Kareem Grant 2, Kriston Mitchell 2 vs JUST FOR KICKS (0).

September 21 – MEAN MACHINE (2) – John Belgrave, Anthony Applewhite vs MIGHT TOWER (2); SWEATERS (1) – Warren Straker vs JENIS I (1) – Marcus Rosales.

Uncle Beddoe’s Supermarket/Hardware-sponsored 40-and-over –

September 1 – TORNADOES (6) – Kevin Jeffrey 2, Kendall Velox 2, Clint Raymond, Fallon Thomas vs ORGANS (0); TORNADOES (2) – Larry Noel, Nigel Britto vs CENTRAL OLD BOYS (1) – Trevor Gore; ST FRANCOIS NATIONALS (12) – Hector Sam 7, Marlon Morris 2, Marlon Bowen, Marc Borde, Kelvin William vs LIVERPOOL (0).

September 3 – MADRID (1) – Antony Fachottie vs OLD ROAD UNITED (0); ONE IS ONE (1) – own goal vs CENTRAL OLD BOYS (0); SAN JUAN SAN JUAN (0) vs MASSIVE AND CREW (0).

September 5 – SAN JUAN SAN JUAN (1) – Keron Cooper vs TORNADOES (0); FIRE SERVICES (3) – Handel Manswell 2, Sheldon Franklyn vs LIVERPOOL (1) – Darrel Dean.

September 6 – ONE IS ONE (2) – Robert Gomez 2 vs ORGANS (0); FRIENDS (1) – S Emmanuel vs CENTRAL OLD BOYS (0).

September 11 – ST FRANCOIS NATIONALS (6) – Marlon Bowen 2, Marc Borde, Marlon Morris, Hector Sam, Marvin Oliver vs FIRE SERVICES (1) – Handel Manswell; TORNADOES (1) – Rodney Sylvester vs OLD ROAD UNITED (1) – Junior Bailey; ORGANS (8) – Irvin Levine 3, Patrick Toussaint 3, Allan Morris, Chris Brice vs LIVERPOOL (1) – Ainsley Wallace.

September 12 – MADRID (1) – Jason Cooper vs SAN JUAN SAN JUAN (0).

September 13 – FRIENDS (4) – Kendall Velox 2, Brian Yorke 2 vs LIVERPOOL (0);

September 17 – FRIENDS (4) – Kendall Velox 2, Gary Glasgow 2 vs TORNADOES (0); MASSIVE AND CREW (1) – Ricardo Lake vs ORGANS (0); OLD ROAD UNITED (3) – Marvin Harper, John Patrick, David Peters vs ONE IS ONE (0).

September 19 – MASSIVE AND CREW (0) vs MADRID (0).

September 20 – SAN JUAN SAN JUAN (4) – Robert Dennis 4 vs CENTRAL OLD BOYS (4) – John Preito 2, Oliver Lee Tang, Victor Lee Tang.

September 21 – CENTRAL OLD BOYS (1) – Rishi Rampersad vs LIVERPOOL (0); TORNADOES (1) – Mark Baptiste vs FIRE SERVICES (0).

September 22 – CENTRAL OLD BOYS (2) – Hardin Hassan vs Darren Bhawanre vs MADRID (1) – Kevin Peters; FRIENDS (0) vs ST FRANCOIS NATIONALS (0).

September 24 – OLD ROAD UNITED (2) – Junior Bailey 2 vs CENTRAL OLD BOYS (1) – Malcolm Charles; MASSIVE AND CREW (9) – Jason Hernandez 4, Ricardo Luke 2, Franklyn Nero, Lyndell Williams, Marvin Williams vs LIVERPOOL (0).